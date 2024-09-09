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Çocuklara Okula Alışma Önerileri

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Yalova Sağlıklı Hayat Merkezi Psikoloğu Aslıhan Meral Bayram, çocukları okula yeni başlayan velilere bazı önerilerde bulundu. Bayram, çocuklara okula neden gideceklerini açıklamanın önemini vurgulayarak, okulu tanıtmak ve alışmalarını sağlamak için önceden bilgi vermenin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, çocuklara sevgi dolu yaklaşmak, empati kurmak ve rutin oluşturmanın da önemli olduğunu söyledi.

09.09.2024 10:31
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Psikolog Bayram'dan öğrenci velilerine tavsiyeler

YALOVA - Yalova Sağlıklı Hayat Merkezi Psikoloğu Aslıhan Meral Bayram, çocukları okula yeni başlayan veliler bazı önerilerde bulundu.

Bayram, birinci sınıfların geçtiğimiz haftada kaynaşma sürecini yaşadıklarını söyledi. Çocukları okula alıştırma adına onlarla konuşulması gerektiğini belirten Bayram, "Çocuklara okula neden gideceklerini açıklama, okulu tanıtmak, çok önemli. Çünkü onlar için yeni bir ortam olacak. Hiç görmedikleri bir yerde, hiç görmedikleri insanlarla birlikte olacaklar. Kaygılı olabilirler. Bir şekilde endişeli olabilirler. Bu duyguları çok normal çocukların. Onları alıştırmak için önden bilgi vermek çok önemli. Belki öğretmeni tanıştırmak, okulu gezdirmek, kıymetli olacaktır" dedi.

Bayram, çocukların sıcak yuvalarından, konfor alanlarından uzaklaşacakları fakat okulun da onlar için yeni bir konfor alanı olmasını istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Okulu sevmelerini, orada yapacakları faaliyetlerden hem keyif almalarını hem öğrenmelerini istiyoruz. Birazcık da velilere, ailelere, bir şeyler düşüyor bu noktada. Bilgi vermek önemli. Çocuklara biraz anlayışla yaklaşmak, empati kurmak, ağlayan okula gitmek istemeyen çocuklara baskı yapmamak, zedelememek, kötü konuşmamak önemli. Başkalarıyla kıyaslamamak, o gidiyor bak sen gitmiyorsun, bak o ne güzel aferin almış sen de aferin al gibi kıyas baskı yapmadan, çocuğa sevdirerek, sevgi dolu yaklaşmak önemli. Karnım ağrıyor diyebilir. Orada, 'evet karnın ağrıyor, anlıyorum belki gerginsin ama geçecek. İlkokula gittiğimde benim de karnım ağarmıştı biliyor musun, okula gitmeyi başlangıçta istememiştim ama gittikçe çok sevdim gibi veliler kendilerinden örnekler verebilirler. Bu birazcık daha yapıcı olacaktır, cesaretlendirecektir. Bir de çok önemli nokta, çocukta bir rutin oluşturmak. Bir uyku, beslenme rutini oluşturmak ve bu rutini bozmamak, okula gitse de hafta sonu olsa da mümkün olduğunca bu kurallara uymasını sağlamak, daha sonra da okula devam ederken çok işini kolaylaştıracak bir şeydir."

Çocuğa karşı sempatik ama zarar verici yaklaşımlardan da uzak durulması gerektiğini kaydeden Meral, "Okula gitmek istemeyen çocuğa aman zorlamayalım, tamam bugünlük gitmeyi versin, bak bu kadar ağladı gitmesin gibi sempatik ama zarar verecek yaklaşımlarda da bulunmayalım. Çünkü istikrar önemli. Onu anladığımızı göstererek ana okula da gitmesinin önemli ve iyi olduğunu anlatarak muhakkak istikrarlı bir şekilde kuralları da uygulayalım" diye konuştu.

Çocuklara Okula Alışma Önerileri
Kaynak: İHA

Eğitim, Güncel, Yalova, Son Dakika

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