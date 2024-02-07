Psikolojik Sorunları Olan Çiftçi Banka Şubesine Daldı

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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen çiftçi E.G., otomobiliyle taşınacağı için kapalı olan banka şubesine daldı. Bankanın camı kırılırken, polis E.G.'yi gözaltına aldı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'ndeki özel bir banka şubesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen E.G., 09 UA 937 plakalı otomobilini iddiaya göre, taşınacağı için kapalı olduğu öğrenilen banka şubesine doğru sürdü. Çarpmanın şiddetiyle banka şubesinin kapı camı kırıldı. Olayın yaşandığı anda banka şubesinin kapalı olduğu belirtildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri E.G.'yi gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Öte yandan, banka şubesinin 9 Şubat Cuma günü İncirliova'daki şubesini kapatacağı ve Efeler ilçesindeki şubeden işlemleri sürdüreceği öğrenildi.