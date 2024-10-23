PTT 184 yaşında - Son Dakika
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PTT 184 yaşında

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) 184. yaşını kutluyor.

23.10.2024 11:46
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) 184. yaşını kutluyor.

PTT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, 23 Ekim 1840'da haberleşmenin sağlanması amacıyla Posta Nezareti adıyla faaliyetine başladı.

Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak Türkiye'nin iletişim ve haberleşme alanında vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Geniş hizmet yelpazesi, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan iş yeri ağı, iştirakleri ve gerçekleştirdiği işbirlikleri ile hem ulusal hem de uluslararası alanda adından başarıyla söz ettiren PTT, güvenilir, erişilebilir, hızlı ve kaliteli bir şekilde sürdürdüğü faaliyetlerini çağın teknolojilerine uygun olarak modernize ediyor.

PTT, postanın yanında kargo, filateli, bankacılık, e-ticaret ve lojistik gibi pek çok alanda sektörde bugünün ihtiyaçları ve teknolojisini hizmetlerine entegre ederek gücüne güç katıyor.

Doğa dostu hizmet anlayışı ve çevreye olan sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam eden PTT, gelecek için sürdürülebilir adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2053 net sıfır emisyon hedefine elektrikli araç filosu ve çevreye duyarlı projeleriyle de katkı sağlıyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de 184. kuruluş yıl dönümüne yönelik değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"İki asra yaklaşan köklü bir geçmişe sahip olan PTT, Türkiye'nin en saygın ve güvenilir kurumlarından biri olarak milletimizin her daim yanında olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Güçlü altyapısı, yetkin kadrosu ve yenilikçi vizyonuyla PTT, sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, uluslararası alanda da yer aldığı sektörlerde öncü kurum haline gelerek, küresel ölçekteki işbirlikleri ile Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Büyük PTT ailemizin her bir üyesinin üstün gayreti ve birlikte atacağımız adımlarla daha nice büyük başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyorum."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Çevre, PTT, PTT, Son Dakika

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