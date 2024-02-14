PTT Çalışanları Cumartesi Çalışmasına ve Gönderi Sayılarına Tepki Gösterdi

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HABER: HAKAN KAYA

KAMERA: SADIK KARAKULOĞLU

PTT çalışanı HABER-SEN üyesi bir grup, Sirkeci'deki PTT Genel Müdürlüğü binası önünde açıklama yaparak Cumartesi günleri çalışılmasına ve gönderi sayılarının 60'tan 130 gönderiye çıkartılmasına tepki gösterdi. Uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu belirten HABER-SEN Yürütme Kurulu Üyesi Gülseren Güngördü, "Kendini hukuktan üstün görenler şunu iyi bilmeli ve anlamlıdır. Bizler kapıkulu değil kamu hizmeti veren emekçileriz" dedi.

PTT'de çalışan KESK'e bağlı HABER-SEN (Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası) üyesi bir grup, Cumartesi günleri çalışılmasına ve gönderi sayılarının 60'tan 130 gönderiye çıkartılmasına tepki gösterdi.

PTT Genel Müdürlüğü binası önünde toplanan HABER-SEN üyeleri, "PTT emekçisi köle değil! Cumartesi çalıştırma ve sayı dayatması zulmüne hayır" yazılı pankart açarak, "Susma haykır dayatmaya hayır" sloganları attı.

"CUMARTESİ ÇALIŞMASI TÜM EMEKÇİLERE SÜREKLİ DAYATILAN BİR UYGULAMA HALİNE GELDİ"

Bir çok ilde eş zamanlı olarak yapılan açıklamayı okuyan HABER-SEN Yürütme Kurulu Üyesi Gülseren Güngördü, PTT yönetiminin, PTT emekçilerine angarya çalışmayı dayatarak Anayasal suç işlediğini belirterek, "Fazla çalışma ancak zorunlu ve istisnai hallerde yaptırılabilecekken, bu durum PTT'de sürekli hale gelerek emekçiler için bir zulme dönüşmüştür. PTT yönetimi dağıtıcılara hafta sonu tatillerinde de çalışma yaptırmaktadır. Cumartesi günü çalıştırma isteğe bağlı değil tüm emekçilere sürekli dayatılan bir uygulama haline gelmiştir" dedi.

"TÜM HUKUKSUZ YER DEĞİŞTİRMELER DERHAL SON BULMALIDIR"

Dava yoluna giden çalışanların PTT yönetimi tarafından sürgün edildiğini öne süren Güngördü, şöyle devam etti: "Cumartesi çalışmak istemeyen posta emekçileri dilekçeler vermişlerdir. Kurum tarafından kanun, yasa ve yönetmeliklerde yeri olmayan cevaplar verilmektedir. PTT, kamu diline yakışmayan bu cevaplar da üstü kapalı emekçileri tehdit etmeyi de unutmamıştır. Buna rağmen çalışmak istemeyen posta emekçileri dava yoluna gitmiş ve davayı kazanmışlardır. Kurum davayı kazanan emek çileri cezalandırma yoluna giderek emekçileri cumartesi çalışması olmayan işyerlerine sürgün etmiştir. Bu durumu kabul etmiyor ve bu hukuksuzluğu uygulayan zihniyetle mücadele edeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Sürgün bir insanlık suçudur. Sürgün aile bütünlüğünün bozulmasıdır. Bu yüzden tüm hukuksuz yer değiştirmeler derhal son bulmalıdır."

"BİZLER KAPIKULU DEĞİL KAMU HİZMETİ VEREN EMEKÇİLERİZ"

Güngördü, PTT çalışanlarına fazla iş yükü bindirildiğini ifade ederek, "PTT Genel Müdürlüğünün PTT Başmüdürlüklerine verdiği talimatlar ile dağıtıcıları baskı altına alma ve angarya iş dayatarak ya da yapabileceğinden fazla iş isteyerek huzursuz etme anlayışı her geçen gün artarak devam etmektedir. 60 gönderi teslim ile başlayan sayı dayatması 120-130 gönderiye çıkartılmış ve büyük çoğunluğunun teslim edilmesi yönünde mobbinge varacak düzeyde sistematik baskı mekanizması devreye konulmuştur. Kendini hukuktan üstün görenler şunu iyi bilmeli ve anlamlıdır. Bizler kapıkulu değil kamu hizmeti veren emekçileriz" diye konuştu.