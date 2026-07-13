PTT Emekçilerinin Hak Talepleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

PTT Emekçilerinin Hak Talepleri

13.07.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KESK, PTT emekçilerinin haklarının korunması ve liyakatli atama yapılması gerektiğini vurguladı.

(İZMİR) - KESK'e bağlı Haber-Sen 6 No'lu Şube Başkanı Menduh Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek PTT'ye ilişkin düzenlemeler öngören kanun teklifine ilişkin olarak, "PTT bünyesinde kalmayı tercih eden 399'lu personelin mevcut tüm mali, sosyal ve özlük haklarının eksiksiz korunacağı hukuki bir formül derhal hayata geçirilmelidir" dedi.

KESK'e bağlı Haber-Sen 6 No'lu Şube üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasa kapsamında 14 Temmuz'da görüşülecek PTT düzenlemeleri öncesinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendika adına basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Menduh Tunç, 15 Temmuz sonrasında boşalan birçok kadronun OHAL KHK'leriyle iptal edildiğini, 11 yıldır görevde yükselme sınavı açılmadığı belirtilerek, 15 Temmuz sonrasında boşalan şef, müdür ve başdağıtıcı kadrolarının kaldırıldığını söyledi.

"SORUN YUMAĞINA DÖNÜŞTÜ"

"PTT 2015 yılından beri tam 11 yıldır 399 KHK statüsünde görevde yükselme sınavı açmadı. 15 Temmuz sonrası sonrası boşalan şef, müdür ve Başdağıtıcılık kadroları OHAL KHK'ları ile iptal edildi. Liyakatsiz yönetici atamaları ayyuka çıktı. Bu durum emekçileri umutsuzluğa sevk etti. Dağıtımda geniş cihetlerde ve tek kişilik şube gişelerinde ter döken, emek veren her gün hakarete uğrayarak, itilip kakılan emekçiler görmezden gelindi. Bütün bunlar sorunlar yumağına dönüştü" diyen Tunç, PTT emekçilerinin taleplerini şu şekilde sıraladı:"

"PTT bünyesinde kalmayı tercih eden 399'lu personelin mevcut tüm mali, sosyal ve özlük haklarının eksiksiz korunacağı hukuki bir formül derhal hayata geçirilmelidir."

Diğer kamu kurumlarına geçmek isteyen emekçiler, keyfi uygulamalarla mağdur edilmeden, mezuniyet alanlarına, eğitim ve mesleki yeterliliklerine uygun kadrolara objektif kriterlerle atanmalıdır. Bu süreçte hiçbir çalışan en küçük bir hak kaybına uğramamalıdır.

Dağıtım personelinin başka kurumlara yine dağıtıcı olarak gönderileceği ve 55 yaşında resen emekli edileceği yönündeki söylentiler kabul edilemez. Dağıtım personeli diğer kurumlara kesinlikle 'Memur' unvanıyla geçiş yapmalıdır.

Emekliliği dolan personelin başka kurumlarda yeniden iş öğrenmek zorunda bırakılması yerine, kurumsal dönüşümü rahatlatacak şu formüller uygulanmalıdır: Emekliliği hak etmiş personele, geçiş yükü oluşturmamak adına kişi başı 500 bin TL nakdi teşvik verilerek emeklilik özendirilmelidir. Emeklilik aşamasındaki personele, 3600 ek gösterge ile emeklilik imkanı tanınmalıdır.

Kurumda çalışmaya devam etmek isteyen 399 sayılı KHK'ya tabi personele İHS'ye geçiş dayatması yapılmamalı, hakları korunmalıdır.

"PERFORMANS SİSTEMİ DERHAL KALDIRILMALI"

Kamu hizmetinin asli unsurunu yürütmelerine rağmen güvencesiz bırakılan binlerce İdari Hizmet Sözleşmeli emekçimizin iş barışını korumak adına şu yapısal şartlar garanti altına alınmalıdır:

İş güvencesini tamamen ortadan kaldıran ve Yönetim Kurulu'na tek taraflı, keyfi sözleşme feshi yetkisi veren 108. madde derhal kaldırılmalıdır.

Sağlık sebebiyle fesih (107. madde) revize edilmelidir. Zorlu arazi ve ağır kış şartlarında çalışan dağıtıcıların, yaptıkları ağır işten kaynaklı sağlık şartlarını (görme, fiziksel kondisyon vb.) kaybetmesi durumunda ilişiğinin kesilmesini öngören hukuksuz ibareler yönetmelikten çıkarılmalıdır.

Performans sistemi derhal kaldırılmalıdır. Derin ekonomik kriz ortamında emekçilerin sırtındaki iş yükünü ve baskıyı artıran insani olmayan performans sistemi derhal sonlandırılmalıdır.

Yetki Yönetim Kurulundan alınmalı, mevzuat güvencesi sağlanmalıdır: İşe alım, sözleşme yenilememe, mali, sosyal ve disiplin süreçleri Yönetim Kurulu'nun inisiyatifinden çıkarılarak genel kamu personeli rejimine ve 657 sayılı Kanun disiplin mevzuatına tabi tutulmalıdır.

İHS'liler için net bir taban maaş belirlenmeli, ek ödemeler bu maaş üzerinden hesaplanmalıdır. Personelin Emekli Sandığı'na bağlı kalma durumu (4/c) korunmalı ve tüm haklar toplu iş sözleşmesi (TİS) ile güvence altına alınmalıdır.

Yaz, kış, yağmur, çamur demeden sahada yük taşıyan ve dağıtım yapan tüm dağıtıcı personele hak ettikleri yıpranma hakkı derhal verilmelidir.

Yaptığı her iş kamu görevi sayılan PTT emekçileri arasındaki ayrımcılığa son verilmeli, yeşil pasaport hakkı tüm çalışanlara tanınmalıdır.

İş güvenceli yeni personel alımı yapılmalıdır. 399'lu personelin geçişiyle doğacak ciddi iş gücü krizi, şeffaf, objektif ve merkezi kriterlere bağlı, iş güvenceli İHS'li personel alımıyla acilen çözülmelidir.

Dışarıdan atamaların taşeron şirket personeli veya kurum dışından PTT A.Ş.'ye her ne ad altında olursa olsun dışarıdan idareci/yönetici atanması engellenmelidir. Yöneticilik kadroları, kurumun mutfağından yetişen liyakatli personelin hakkıdır."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, PTT, Son Dakika

Son Dakika Güncel PTT Emekçilerinin Hak Talepleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Davinson Sanchez’den Galatasaray taraftarını üzecek karar Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarını üzecek karar
Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı
Okan Buruk, Real Madrid’in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
5 yıldızlı otelde açık büfeden yemek yiyen 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 5 yıldızlı otelde açık büfeden yemek yiyen 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

16:55
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi
16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
14:17
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
13:28
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 17:43:27. #7.13#
SON DAKİKA: PTT Emekçilerinin Hak Talepleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.