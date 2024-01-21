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Pülümür'de konteyner kent çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Pülümür'de konteyner kent çalışmaları sürüyor

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kurulacak olan konteyner kentin altyapı çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Müslüm Tosun, konteyner kentin kurulması için önemli aşama kaydedildiğini söyledi. İlçede yaşanan afetler nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar konteyner kente yerleştirilecek.

21.01.2024 - 09:12,
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Pülümür'de konteyner kent çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kurulacak olan konteyner kentin altyapı çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Müslüm Tosun, konteyner kentin kurulması için önemli aşama kaydedildiğini söyledi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Meydanlar Mahallesi'nde köylerinden sel ve deprem gibi afetler nedeniyle göç eden vatandaşlar için 1987 yılında başlanarak etap etap 177 afet konutu inşa edildi. 1992 Erzincan ve 2001 Pülümür depremlerinden etkilenen konutların bir kısmında güçlendirme çalışmaları yapıldı. En son 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen konutların yıkımı için konteyner kent projesine başlandı. İhale süreci tamamlanan ve altyapı çalışmalarına başlanan konteyner kentin tamamlanmasıyla deprem nedeniyle evleri ağır hasar gören vatandaşlar buraya yerleştirilecek.

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, ilçenin kuzey doğu fay hattının bulunduğu fay aksı üzerinde yer aldığını belirterek, "Bölge koşullarından ötürü gerek heyelan gerek kaya düşmesi nedeniyle de afete maruz önemli bir bölgede bulunuyoruz. 1939 ve 1992 Erzincan depremlerinden etkilenmiş, 2003 yılında merkezi Pülümür olan depremleri yaşamış bir ilçeyiz" dedi.

Yaşanan afetler nedeniyle ilçede Meydanlar Mahallesi'nde afet konutları yapıldığını hatırlatan Başkan Tosun, "Bu afet konutları da en son Kahramanmaraş depreminde hasar görmüştü. Çevre Şehircilik ve AFAD'ın tespitleri sonucu konutlar ağır hasarlı olarak değerlendirildi. Bu tespitin ardından gerek valilik gerek kaymakamlık gerek çevre ve şehircilik ve AFAD'la koordineli çalışmayla bir yol aldık. Burada konteyner kentin altyapısı ile ilgili ihale yapıldı, altyapı süreci tamamlanmak üzere. Konteynerlerin kurulmasıyla buradaki yapı stoku da yıkılıp yeniden afet konutlarının yapılmasıyla ilgili süreç başlayacak" diye konuştu.

Mevsim koşullarının çalışmaları yavaşlattığına vurgu yapan Tosun, "Ancak umut ediyoruz ki konteyner kentin kurulmasından sonra depreme dayanıklı olarak yapılacak konutlar olası depremlerde hasarı azaltacaktır. Yine deprem öncesi alınmış önlemler açısından da bir örnek olacaktır" şeklinde konuştu.

Pülümür ilçesinde toplam 250 konteyner kurulacağı belirtildi.

Pülümür\'de konteyner kent çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Pülümür'de konteyner kent çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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