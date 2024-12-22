Puntland Kendi Para Birimine Geçiyor

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Somali'nin en büyük eyaletlerinden olan Puntland, 2025 yılından itibaren kendi para birimine geçeceğini açıkladı.

Puntland Eyalet Başkanı Said Abdullahi Deni, yaptığı basın açıklamasında, Somali'den ayrı bir para birimine geçeceklerini duyurdu.

Somali'den bağımsız bir para birimi oluşturacağını belirten Deni, ülkede kullanılan para birimi olan Somali şilinine güvenlerini kaybettiklerini ve bu para birimi ile artık hiçbir işlem yapmayacaklarının söyledi.

Deni, "Puntland eyaleti harekete geçti ve dünyadaki bazı federal ülkeler gibi kendi para birimini oluşturma çalışmalarını başlattı. Gelecekte eğer Somali hükümeti bilinçli ve doğru bir zihniyetle ilerlerse, bu para Somali'nin mali sistemiyle uyumlu olacak ve Somali maliyesine uyum sağlayacaktır." dedi.