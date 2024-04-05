Somali'nin Puntland eyaleti, Etiyopya konsolosluğunu kapatma kararını tanımadı

Somali'nin yarı özerk bölgelerinden biri olan Puntland eyaleti, Somali hükümetinin, eyalette bulunan Etiyopya konsolosluğunu kapatma kararını tanımadığını duyurdu.
Puntland eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, Etiyopya ile kültürel, ekonomik, güvenlik ve sosyal alanda kurulan ilişkilere vurgu yapıldı.
Açıklamada, Somali hükümetinin, Puntland'da bulunan Etiyopya konsolosluğunu kapatma kararının tanınmadığı duyuruldu.
Somali hükümetinin, milletin birliğini ve Somali devletinin oluşumunu sağlayan anayasayı ortadan kaldırdığı belirtilen açıklamada, " Mogadişu'nun 4 Nisan 2024'te anayasa ile ilgili aldığı karar, Somali halkının çıkarına değil, Puntland halkına yönelik düşmanlık, nefret ve kışkırtma temelindeydi ve Somali'nin federalleşmesini engellemeye yönelikti." ifadesi kullanıldı.
Afrika Boynuzu'nda Somali-Etiyopya gerginliği
Etiyopya ile Somali arasındaki ilişkiler, Etiyopya'nın Somaliland ile 1 Ocak'ta yaptığı anlaşma sonrası gerilmeye başlamıştı.
Somali, Etiyopya'nın Somaliland ile yaptığı Kızıldeniz liman anlaşmasını "gayri meşru" ilan etmiş ve anlaşmanın ardından Etiyopya'daki büyükelçisini de geri çağırmıştı.
Etiyopya son olarak Somali'nin Puntland Eyaleti ile dün farklı alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi konusunda anlaşma imzalamıştı.
Anlaşma sonrası Somali hükümeti, Etiyopya'nın Mogadişu Büyükelçisi'ni sınır dışı etme ve iki konsolosluğunu da kapatma kararı aldığını duyurmuştu.
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