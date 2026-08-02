Purja ve Dağcılar Broad Peak'te Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Purja ve Dağcılar Broad Peak'te Hayatını Kaybetti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nirmal Purja ve 3 dağcının cesetlerine, Broad Peak Dağı'nda yapılan kurtarma çalışmalarında ulaşıldı.

Pakistan'ın Broad Peak Dağı zirvesinde 30 Temmuz'da meydana gelen çığda, beraberindeki 9 dağcıyla birlikte hayatını kaybeden Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja'nın ve diğer 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

İslamabad merkezli sivil toplum kuruluşu Pakistan Alp Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Broad Peak Dağı zirvesinde 30 Temmuz'da meydana gelen çığda yaşamını yitiren dağcılara ilişkin son durum hakkında bilgi verildi.

Paylaşımda, dağda kurtarma operasyonu yürüten ekiplerin, yaklaşık 5 bin 700 metre yükseklikte Purja'nın ve diğer 3 dağcının cesedini bulduğu belirtildi.

Dağcıların cansız bedenlerinin, aşağılardaki kamplardan birine götürüleceği ifade edilen paylaşımda, kurtarma çalışmalarının ise dağdaki zorlu şartlara rağmen sürdüğü vurgulandı.

Kuruluşun bir diğer paylaşımında ise ekiplerin çok daha yüksekte bir cesedin daha varlığını tespit ettiği, ancak zorlu şartlar nedeniyle henüz kurtarma operasyonunun olası görülmediği kaydedildi.

Purja kimdir?

Nepal'de 1983'te doğan Purja, dağcılık kariyerinden önce askeri başarılarıyla öne çıktı.

Purja, İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetlerinin en seçkin ve gizli özel kuvvetler birimi olan SBS (Special Boat Service) kadrosuna kabul edilen ilk Nepal vatandaşı oldu.

Kariyerine birçok tırmanış, başarı ve ödül sığdıran Purja, 2019'da önemli bir rekora imza attı.

Purja, daha önce en kısa 7 yıl 10 ayda tırmanılan, yüksekliği 8 bin metrenin üzerinde olan dünyadaki 14 zirveye, 6 ay 6 günlük sürede tırmanmayı başardı.

Bu başarısıyla dünyada ün kazanan Purja, Netflix'in "14 Zirve" belgeseline konu oldu.

Purja liderliğindeki 10 kişilik ekibin Broad Peak'te düşen çığ sonrası kaybolmasının ardından dün ölüm haberi verilmiş, beraberindeki diğer 9 dağcının da yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Uluslararası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Purja ve Dağcılar Broad Peak'te Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ’cü terörist yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu çok kızdırmış: O günkü tavırları çok kötüydü Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu çok kızdırmış: O günkü tavırları çok kötüydü
Değirmendere Viyadüğü’nde Çalışmalar Sürüyor Değirmendere Viyadüğü'nde Çalışmalar Sürüyor

17:40
Böylesini daha önce hiç görmediniz: “İş“ diye gitti, bodrum katta zincire vuruldu
Böylesini daha önce hiç görmediniz: "İş" diye gitti, bodrum katta zincire vuruldu
17:18
Yunanistan’da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
16:22
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti
Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
15:32
Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu
Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu
14:54
Görüntü Mardin’den Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
14:19
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 18:14:47. #7.13#
SON DAKİKA: Purja ve Dağcılar Broad Peak'te Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.