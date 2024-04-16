Pursaklar Belediyesi 350 İşçi Alımı Yapacak - Son Dakika
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Pursaklar Belediyesi 350 İşçi Alımı Yapacak

Pursaklar Belediyesi, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 6 aylık dönem için çalışacak 350 erkek ve kadın işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları arasında TYP kapsamında çalışma süresini doldurmamış olmak, Pursaklar'da oturuyor olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve herhangi bir geliri olmamak, öğrenci olmamak ve hane gelirinin asgari ücretin 1,5 katını aşmaması yer alıyor.

16.04.2024 12:17  Güncelleme: 12:20
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Pursaklar Belediyesi, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 6 aylık dönem için çalışacak 350 erkek ve kadın işçi alımı yapacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hayata geçirilen TYP kapsamında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışmak üzere 350 personel alımı yapılacağı belirtildi.

Pursaklar Belediyesi, şartları uyan ve iş arayan vatandaşların, Pursaklar Belediye Başkanlığına gelerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde başvurularını yapabileceğini bildirdi.

Başvuru şartları, TYP kapsamında çalışma süresini doldurmamış olmak, Pursaklar'da oturuyor olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve herhangi bir geliri olmamak, öğrenci olmamak (Açıköğretim hariç) ve hane gelirinin asgari ücretin 1,5 katını (25 bin 500 lira ) aşmaması olarak paylaşıldı.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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