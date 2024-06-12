Pursaklar Belediyesi Kurban Kesim ve Satış Alanı Hazırlıklarını Tamamladı

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Pursaklar Belediyesi, ilçedeki kurban kesim ve satış alanındaki hazırlıkları tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gümüşoluk Kurban Pazar Alanı'nda, vatandaşların ve satıcıların huzurlu bir şekilde kurbanlık alışverişlerini ve kesim işlemlerini yapabilmeleri için çalışmalar yapıldı.

Çeşitli nedenlerle kurban kesimine gidemeyen vatandaşlar, kurbanlarını belediye yetkililerine teslim ederek, kesimini online takip edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kurban Bayramında en iyi şekilde hizmet verecek olan Gümüşoluk Pazar Alanında, hem satıcılarımız hem de kurban alacak ve kesecek olan vatandaşlarımız kurban ibadetlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilecek." ifadelerini kullandı.