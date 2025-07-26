Pursaklar Çocuk Şenliği\'nde Güçlü Türkiye Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, çocuklar daha güçlü Türkiye'de yetişsinler hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

İleri, Pursaklar Belediyesince Saray Selçuklu Meydanı'nda düzenlenen 4. Pursaklar Çocuk Şenliği'nde, çocuklarla yakından ilgilendi, onlara uzun ve sağlıklı ömürler diledi.

Çocukların her gününün güzel geçmesini temenni eden İleri, "Daha güçlü bir Türkiye, daha adil bir dünya için çalışırken, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çocuklarımız da burada güzel vakit geçirsinler, her daim sağlıklı olsunlar, daha güçlü bir Türkiye'de yetişsinler hedefindeyiz. Hepimizin amacı da hedefi de budur. Bu vesileyle bir araya gelmişler, çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri etkinliği farklı mahallelere yayarak çocukların yaz tatilini eğlenerek geçirmelerine olanak sağlamak istediklerini söyledi.

Çocukları önceleyen bir anlayışla çalıştıklarını dile getiren Çetin, "Yaz spor okullarımız mahallelerde devam ediyor. Öğrencilerimiz Kur'an kurslarına da gidiyor. Bu yüzden etkinlikleri akşam serinliğinde yapıyoruz. Farklı alanlara götürüyoruz etkinlikleri, herkesin mahallesinde bir etkinlik oluyor. Gördüğünüz üzere kalabalık ve yoğunluk çocuk şenliğine ilgiyi gösteriyor, bu da bizi memnun ediyor." dedi.

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan'ın da katıldığı etkinlikte çocuklar, şişme oyun parkları, sahne gösterileri, kukla ve illüzyon gösterileri ve bubble show ile eğlendi.

Etkinlikler, 10 Ağustos'a kadar ilçenin çeşitli noktalarında devam edecek.