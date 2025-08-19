Pusat: Ceset Bulma Uzmanı Köpek

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki kadavra arama köpeği Pusat, ulaşılması en güç yerdeki cesetleri bulma konusundaki yetenekleriyle ekiplerin en büyük yardımcısı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde 2017'de doğan Pusat'a, algı seviyesinin yükseltilmesi için kadavra parçaları cansız mankene yerleştirilerek eğitim verildi.

Eğitimlerle donanımlı hale gelen Pusat, ilk olarak Bursa İl Jandarma Komutanlığında göreve başladı.

Yaklaşık 2,5 yıllık görevinin ardından çeşitli illerde jandarma ekiplerine yardımcı olan Pusat, 2021'den bu yana Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünde yer alıyor.

Pusat, şimdiye kadar Bursa ve Diyarbakır'daki görevi sürecince 16 farklı ildeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Zor cesetleri tespit edebilen Pusat, kaybolan cesetlerin bulunmasında önemli rol üstlendi.

Şimdiye kadar görev yaptığı 175 ceset ve ceset parçalarının ortaya çıkarılmasına yardımcı olan Pusat, sahadaki timlere destek veriyor.

"2 metre derinliğe kadar enkaz altında kalan cansız insanın yerini tespit ediyor"

Kadavra Arama Köpeği Eğiticisi Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Atay, AA muhabirine, labrador ırkı olan Pusat'ın karakteri gereği zeki ve sadık olduğunu, çok iyi iz takibi yapabildiğini söyledi.

Çok iyi yüzme becerisine de sahip olan Pusat'ın koku alma duyusunun insanlara göre 40, işitme duyusunun ise 20 kat daha fazla olduğunu vurgulayan Atay, köpeğin 2019'da Bursa İl Jandarma Komutanlığında göreve başladığını belirtti.

Bursa'da görev yaptığı yaklaşık 2.5 yıl boyunca Pusat'ın birçok göreve katıldığını ifade eden Atay, 2021 yılından itibaren Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görevine devam ettiğini bildirdi.

Atay, kadavra arama köpeklerinin, deprem, çığ, sel, heyelan gibi doğal afetler, bina çökmesi, göçük altında kalma gibi doğal olmayan afetler sonucu enkaz altında kalanlar ile adli vakalar ile kriminal olaylara konu olanları aradığını ve bulduğunu anlattı.

"Bu eğitimli köpekler hava, iklim şartları, toprak yapısı gibi etkenler göz önüne alındığında 2 metre derinliğe kadar enkaz altında kalan cansız insanın yerini tespit ediyor. Çığ altında da bu derinlik 2 metredir." diyen Atay, Pusat'ın şimdiye kadar 16 ilde 112 farklı göreve katıldığını kaydetti. Atay, şöyle devam etti:

"Pusat, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve öldürülen Narin Güran'ın aranması olmak üzere 112 farklı görevde bulundu. Bunların dışında 2019'da Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamuoyunda Ecrin bebek olarak bilinen Ecrin Kurnaz isimli bebeğin aramasında, İzmir'deki depremde, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikası patlaması olayında ve Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel felaketinde görev aldı. Bu görevlerde 175 vefat etmiş insan ve insan kalıntıları buldu."