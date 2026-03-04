Putin, 2 Macar Askeri Serbest Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin, 2 Macar Askeri Serbest Bıraktı

04.03.2026 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, Ukrayna'da esir düşen iki Macar askerinin serbest bırakılacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta esir düşen 2 Macar askeri serbest bırakma kararı aldığını belirterek, "Bunlar, hem Ukrayna hem de Macaristan vatandaşlığına sahip, zorla orduya alınmışlar." dedi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu başkent Moskova'da kabul etti.

Görüşmenin başında konuşan Putin, Macaristan ile ilişkilere değinerek, "İkili ticaret hacmi geçen yıl yüzde 13 düştü. Ancak genel olarak ilişkilerimiz istikrarlı şekilde gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, petrol sevkiyatlarında sorunların yaşandığına işaret ederek, "Şu anda dünyada ve Avrupa'da doğal gaz pazarlarında neler olup bittiğini görüyoruz. Biz her zaman tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bu konuda bize düşeni yapmaya hazırız. Lakin her şey de bize bağlı değil." şeklinde konuştu.

Dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştüğünü dile getiren Putin, Orban'ın kendisinden Ukrayna ordusunda savaşan ve esir düşen Macar askerlerin serbest bırakılmasını talep ettiğini hatırlattı.

Putin, "Bunlar, hem Ukrayna hem de Macaristan vatandaşlığına sahip, zorla orduya alınmışlar. İki kişiyi serbest bırakma konusunda karar aldım." ifadelerini kullandı.

"Hidrokarbon, doğal gaz ve petrol sevkiyatları, kritik öneme sahip"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto da uluslararası alandaki durumun gergin olduğunu vurgulayarak, "Biz Macarlar her savaştan, her çatışmadan endişe duyuyoruz. Bizim için en önemli şey ülkemizin enerji güvenliği. Bu yüzden savaşa, çatışmalara veya enerji savaşına sürüklenmek istemiyoruz." dedi.

Ukrayna'nın Avrupa'ya petrol taşıyan Drujba hattını bloke ettiğini hatırlatan Szijjarto, şöyle konuştu:

"(Ukraynalılar) Petrol sevkiyatını siyasi kararla engelliyorlar. Bu yüzden doğal gaz ve hidrokarbon sevkiyatlarının istikrarlı şekilde devam etmesini istiyoruz. Macaristan'ın bu zor dönemde ihtiyaç duyduğu hidrokarbon, doğal gaz ve petrolün sağlanacağı garantisini almak için buradayım. Bu, Macaristan için kritik öneme sahip bir konu."

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Diplomasi, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, 2 Macar Askeri Serbest Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 23:37:00. #7.12#
SON DAKİKA: Putin, 2 Macar Askeri Serbest Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.