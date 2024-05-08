Putin: AEB üyesi ülkelerin ekonomik büyüklüğü 2,5 trilyon dolara ulaştı - Son Dakika
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Putin: AEB üyesi ülkelerin ekonomik büyüklüğü 2,5 trilyon dolara ulaştı

Putin: AEB üyesi ülkelerin ekonomik büyüklüğü 2,5 trilyon dolara ulaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin ekonomik büyüklüğünün 2,5 trilyon dolara ulaştığını belirtti. Putin, AEB'de ticaretin yüzde 90'ının ulusal para birimleriyle yapıldığını söyledi. AEB'in ekonomik büyüme ve ticarette önemli bir yapı haline geldiğini vurgulayan Putin, üye ülkeler arasındaki yıllık ticaret hacminin 89 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Putin, AEB nezdinde yürütülen işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini belirterek, ortak çalışmaların artırılması gerektiğini dile getirdi.

08.05.2024 17:53  Güncelleme: 17:55
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin ekonomik büyüklüğünün 2,5 trilyon dolara ulaştığını belirterek, "AEB'de ticaretin yüzde 90'ı ulusal para birimleriyle yapılıyor." dedi.

Putin, Moskova'da düzenlenen, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katıldığı Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi'nin açılışında konuştu.

AEB'in ekonomik büyüme ve ticarette önemli bir yapı haline geldiğine işaret eden Putin, üye ülkeler arasındaki yıllık ticaret hacminin 89 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Ekonomiye ilişkin verilerin AEB'in önemini gösterdiğini ifade eden Putin, "Üye ülkelerin ekonomik büyüklüğü 2,5 trilyon dolara ulaştı. AEB'de ticaretin yüzde 90'ı ulusal para birimleriyle yapılıyor." dedi.

Putin, AEB nezdinde yürütülen işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini belirterek, "İşbirliğimizin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için daha fazla ortak çalışma yapmayı içtenlikle istiyoruz. Buradaki tüm meslektaşlarımın bu tutumu paylaştığına inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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