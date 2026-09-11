Putin: Batı eski liderliği için her yola başvuruyor, BRICS'in GSYH payı yüzde 40 - Son Dakika
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Putin: Batı eski liderliği için her yola başvuruyor, BRICS'in GSYH payı yüzde 40

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın liderlik konumunu yeniden kazanmak için her türlü yola başvurduğunu belirterek rekabetin hoş olmayan boyutlara ulaştığını söyledi. Putin, Yeni Delhi'deki BRICS İş Forumu'nda dünya GSYH'sinin yüzde 40'ının BRICS ülkelerine ait olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın liderlik konumunu yeniden kazanmak için her türlü yola başvurduğunu belirterek, "Rekabet bugün hoş olmayan boyutlara ulaştı." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS İş Forumu'na katıldı.

Forumda konuşan Putin, BRICS'in önemine işaret ederek, "Dünyadaki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 40'ı BRICS ülkelerine ait iken, G7'nin payı ise yüzde 29. G7'ye neden büyük denildiğini anlamıyorum. Aynı dönemde dünya ekonomisindeki büyümenin neredeyse yarısını ortaklığımızdaki ülkeler sağladı, G7'nin payı ise yalnızca yüzde 18 oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Batılı ülkelerin eylemlerini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Batılı rakipler, geçmişteki liderlik konumunu yeniden kazanmak için her türlü yola başvuruyor. Rekabet bugün hoş olmayan boyutlara ulaştı. Sanayi ve lojistik tesisleri ile boru hatlarının yok edilmesine yönelik adımlar atılıyor. Uluslararası ulaşım koridorlarını engelleme, deniz araçlarına el koyma girişimlerinde bulunuluyor. Kendi ulusal çıkarlarını savunanlara karşı yaptırım uygulanıyor."

Rusya'ya yönelik 30 binden fazla yaptırım uygulandığını kaydeden Putin, ülkesinin zor şartlarda da gelişmeye devam ettiğini dile getirdi.

Başkan Putin, BRICS'in sahip olduğu kabiliyetin kullanılması gerektiğini ve örgütün tüm ülkelere açık olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin: Batı eski liderliği için her yola başvuruyor, BRICS'in GSYH payı yüzde 40 - Son Dakika

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