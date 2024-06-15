Putin: BRICS, çok kutuplu yeni dünya düzeninde kilit öneme sahip

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MOSKOVA, 15 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS'in çok kutuplu yeni dünya düzeni bağlamında kilit öneme sahip düzenleyici bir kurum olma potansiyeline dikkat çekti.

Cuma günü Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada BRICS'e yönelik küresel ilginin giderek arttığını ifade eden Putin, Rusya'nın dönem başkanlığı sürecinde yeni üyelerin birliğe sorunsuz bir şekilde entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Putin, "Çok kutuplu ve çok taraflı bir dünya düzeninin ana hatları bu yeni siyasi ve ekonomik gerçeklik temelinde şekilleniyor, bu nesnel bir süreç" dedi.

Rus lider ayrıca uluslararası ilişkilerde çok kutupluluk ilkelerinin teşvik edilmesinin, ülkelerin en karmaşık küresel sorunları ortak fayda çerçevesinde birlikte çözmelerine olanak sağlayacağını söyledi.