Putin: Çin ile enerji işbirliği daha yoğun ve verimli hale geldi

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MOSKOVA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile Rusya arasındaki enerji işbirliğinin son dönemlerde daha yoğun ve verimli hale geldiğini söyledi.

Putin, Salı günü 6. Çin-Rusya Enerji İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Petrol ve doğalgaz, kömür ve elektrik sektörlerindeki ikili işbirliği sistematik şekilde genişliyor" dedi ve ülkenin Çin'e yönelik enerji kaynakları arzının rekor düzeylere ulaştığını sözlerine ekledi.

Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin, kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına uygun şekilde dinamik bir gelişme sergilediğini ve "bu ilişkilerin en önemli ve karakteristik hale gelen bileşenlerinden birinin, enerji işbirliği olduğunu" ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı, iki ülkenin uzmanlarının, çevre güvenliğinin iyileştirilmesine odaklanarak hammaddelerin çıkarılması, işlenmesi ve nakliyesine yönelik teknolojileri geliştirmek üzere birlikte çalıştığını kaydetti.