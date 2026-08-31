Putin: Çin ile İşbirliği Başarıyla Gelişiyor - Son Dakika
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Putin: Çin ile İşbirliği Başarıyla Gelişiyor

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Putin, Çin'le ekonomik işbirliğinin tüm alanlarda ilerlediğini ve büyük projeler hayata geçirildiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'le işbirliğinin ekonomi dahil tüm alanlarda başarıyla geliştiğini söyledi.

Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "İşbirliğimiz ekonomi dahil tüm alanlarda başarıyla gelişiyor. Enerji, sanayi, uzay, ulaştırma ve lojistik alanlarında büyük projeler hayata geçiriyoruz." dedi.

Putin, ağustos ortasında bir Çin konteyner gemisinin Kuzey Deniz Yolu üzerinden ilk düzenli seferine başladığını hatırlattı.

Karşılıklı tarım ürünü ticaretinin yüzde 34 arttığını belirten Putin, yapay zeka teknolojileri dahil dijital yeniliklerin de iki ülkenin ekonomik kalkınması için yeni fırsatlar sunduğunu ve Rusya'nın bu alanda Çin'le ortak çalışmayı hedeflediğini aktardı.

Putin, vizesiz seyahat uygulaması sayesinde iki ülke arasındaki turist hareketliliğinin yılın ilk yarısında yüzde 43 arttığını bildirdi.

Uygulamanın geleceğine ilişkin konuşan Putin, "Çin tarafının mümkün ve faydalı görmesi halinde, vizesiz seyahat uygulamasının kalıcı hale getirilmesi için ortak çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin mevcut zorlu jeopolitik koşullarda devletlerarası ilişkilere örnek teşkil ettiğini??????? belirten Putin, bu ilişkilerin köklü dostluk gelenekleri, egemenliğe saygı, eşitlik ve karşılıklı faydaya dayandığı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: Çin ile İşbirliği Başarıyla Gelişiyor - Son Dakika

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