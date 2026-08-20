Putin'den 30 Gigavat Nükleer Enerji Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin'den 30 Gigavat Nükleer Enerji Planı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, 30 gigavat yeni nükleer enerji kapasitesi kurmayı planlıyor, elektrik talebini karşılayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde uzun vadede küçük nükleer santraller dahil yaklaşık 30 gigavatlık yeni nükleer enerji üretim kapasitesi kurmayı planladıklarını belirtti.

Putin, başkent Moskova'da nükleer enerji sektörüne ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın nükleer enerji kapasitesini artırmaya yönelik planlarını değerlendirdi.

Yeni kapasitenin, mevcut santrallerde kullanım ömrünü tamamlayacak ünitelerin yerini almasının yanı sıra toplam nükleer enerji üretimini de artıracağını belirten Putin, "Uzun vadeli sektör planları doğrultusunda Rusya'da, küçük nükleer santraller dahil yaklaşık 30 gigavatlık ilave nükleer santral kapasitesinin devreye alınması planlanıyor." dedi.

Putin, söz konusu yatırımlar sayesinde ülkenin nükleer enerji üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını ifade etti.

Nükleer santrallerin kurulduğu bölgelerin coğrafyasını da genişleteceklerini kaydeden Putin, yeni enerji ünitelerinin Ural bölgesi, Sibirya ve Rusya'nın uzak doğu bölgelerinde devreye alınacağını söyledi.

Putin, nükleer enerjinin ülkenin elektrik sisteminin istikrarlı çalışması açısından özel önem taşıdığını vurgulayarak, "Bugün ülkede üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 20'si nükleer enerjiden sağlanıyor." diye konuştu.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi ile veri depolama ve işleme merkezlerinin yaygınlaşmasının elektrik talebini artırdığına dikkati çeken Putin, artan talebe uygun üretim kapasitesinin önceden planlanması gerektiğini belirtti.

Putin ayrıca, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un yurt dışındaki proje portföyünde farklı ülkelerde toplam 28 nükleer enerji ünitesi bulunduğunu bildirdi.

Rusya'da halihazırda yaklaşık 29 gigavatlık nükleer enerji üretim kapasitesi bulunuyor.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Teknoloji, Enerji, Güncel, Rusya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'den 30 Gigavat Nükleer Enerji Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Sındırgı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Sındırgı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Fırtına sahayı toz bulutuna boğdu, maç yarıda kaldı Fırtına sahayı toz bulutuna boğdu, maç yarıda kaldı
AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni video hazırlandı AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni video hazırlandı
Efsane futbolcu Roberto Carlos’tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt

20:46
Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde
Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde
19:44
Uçakta pes dedirten görüntü Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı
Uçakta pes dedirten görüntü! Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı
19:06
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES’i kullanarak polisi harekete geçirdi
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES'i kullanarak polisi harekete geçirdi
18:58
Canlı skor: Beşiktaş ve Trabzonspor maçları çok hızlı Goller üst üste
Canlı skor: Beşiktaş ve Trabzonspor maçları çok hızlı! Goller üst üste
18:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın ’yastık altı’ Merkez Bankası rezervinden büyük
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük
18:08
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 21:20:38. #7.13#
SON DAKİKA: Putin'den 30 Gigavat Nükleer Enerji Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.