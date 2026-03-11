Putin'den Al Nahyan'a Doğum Günü Tebriği - Son Dakika
Putin'den Al Nahyan'a Doğum Günü Tebriği

11.03.2026 15:33
Putin, Al Nahyan ile Orta Doğu'daki durum ve ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Orta Doğu'daki durum hakkında görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, telefon görüşmesinde Al Nahyan'ı 65. doğum günü dolayısıyla tebrik etti.

Rusya ve BAE'nin stratejik ortaklığının güçlendirilmesinde Al Nahyan'ın önemli kişisel katkısı bulunduğu vurgulanan görüşmede, her iki ülkenin tüm alanlarda ilişkilerinin dinamik şekilde gelişmesinden duyulan memnuniyet belirtildi.

Her iki lider, İran ve Arap ülkeleri için ciddi sonuçlar doğuran, Orta Doğu'da tehlikeli şekilde kötüleşen durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Putin, çatışmanın daha fazla tırmanmasının durdurulması ve sorunun müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca Putin, BAE'de bulunan çok sayıda Rus vatandaşına sağlanan yardım ve destek için Al Nahyan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

