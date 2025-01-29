Putin'den Barış Anlaşması Açıklaması

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MOSKOVA, 29 Ocak (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasının her iki ülkenin de uzun vadeli güvenliğini garanti altına alması gerektiğini söyledi.

Putin, yerel medyaya salı günü verdiği demeçte, "Belgelerin nihai olarak imzalanması, hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın güvenliğini gelecekte ciddi biçimde ve uzun vadede garanti altına alması gereken çok ciddi bir konu" dedi.

Putin, Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelerde bulunmak üzere herhangi birini görevlendirebileceğini, ancak varılan anlaşmanın meşru Ukraynalı yetkililer tarafından imzalanması gerektiğini vurgulayarak, Volodimir Zelenskiy'nin artık Ukrayna'nın meşru devlet başkanı olmadığını sözlerine ekledi.

Ukrayna'dan Zelenskiy'nin Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnamesini iptal etmesini isteyen Putin, aksi takdirde iki ülke arasında yapılacak her türlü görüşmenin yasadışı olacağını belirtti.

Putin, Ukrayna meselesinin çözümü sırasında ulusal çıkarlarını savunacaklarını vurguladı.