Putin'den Hamaney İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İsrail saldırılarında İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziyelerini iletti. Putin, Hamaney'e yönelik saldırıya ilişkin, "Bu, insan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm normlarının alaycı bir şekilde ihlaliyle işlenmiştir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Hamaney'in öldürülmesi nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziyelerini ilettiği mesajı, Kremlin tarafından yayımlandı.

Putin mesajında, "İslam Cumhuriyeti'nin Yüksek Lideri'nin suikastı nedeniyle en derin taziyelerimi kabul edin. Bu, insan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm normlarının alaycı bir şekilde ihlaliyle işlenmiştir" ifadelerini kullandı, Hamaney'in Rusya'da, dostane Rusya-İran ilişkilerinin gelişimine büyük kişisel katkı sağlamış seçkin bir devlet adamı olarak hatırlanacağını ekledi.

Bu arada, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail saldırılarını "yeniden başlayan müzakere sürecinin örtüsü altında kasıtlı ve planlı bir silahlı saldırı" olarak nitelendirdi ve bu eylemlerin bölgeyi "insani, ekonomik ve potansiyel olarak radyolojik bir felaketin eşiğine getirdiğini" vurguladı. Bakanlık ayrıca, saldırıların Orta Doğu'daki gerilimi kontrolsüz biçimde artırdığını belirtti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya da ABD-İsrail operasyonlarını "gerçek bir diplomasi ihaneti" olarak değerlendirdi ve Batılı ülkelerin İran'ın nükleer silah edinmeye çalıştığı yönündeki iddialarını "tamamen dayanaksız" olarak nitelendirdi. Nebenzya, saldırıların etkilerinin bölge dışına taşabileceğine dikkati çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile yaptığı görüşmede, Moskova'nın İsrail'den aldığı "İsrail'in İran ile askeri çatışmaya girmeye niyeti yok" yönündeki güvenceye rağmen durumun farklı olduğunu belirtti.

Rusya'nın hava taşımacılığı otoritesi Rosaviatsia, İsrail ve İran'a tüm ticari uçuşların "yeni bir duyuruya kadar" iptal edildiğini açıkladı.