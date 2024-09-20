Putin'den İHA Üretiminde Büyük Artış Planı

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ST. PETERSBURG, 20 Eylül (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılında insansız hava aracı (İHA) üretimini bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 10 kat artırmayı planladıklarını açıkladı.

Perşembe günü düzenlenen Özel Amaçlı İHA'larla ilgili Askeri-Sanayi Komisyonu toplantısında, 2023 yılında Silahlı Kuvvetlere çeşitli tiplerde yaklaşık 140.000 İHA teslim edildiğini belirten Putin, bu yıl İHA üretiminin önemli ölçüde artmasının beklendiğini söyledi.

Putin bu arada, insansız sistemlerin kapsamının genişlediğini ve mürettebatsız teknelerin geliştirildiğini belirtti.

Devlet Başkanı, 2030 yılına kadar ülke genelinde İHA tasarımı, testi ve seri üretimi için 48 araştırma ve üretim merkezi kurulacağını açıkladı.

Putin, bu yıl hayata geçen Rusya'nın insansız sistemlere ilişkin ulusal projesinin 2030 yılına kadar süreceğini söyledi. Projenin ana hedeflerinden birinin insansız hava araçları için yerli bileşen ve malzemelerin geliştirilmesi ve üretiminin artırılması olduğunu belirten Putin, bunun bu kilit alanda teknolojik bağımsızlığın elde edilmesi için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Toplantı öncesinde St. Petersburg'daki Rus teknoloji ve savunma sanayi şirketi Özel Teknoloji Merkezi'nde incelemelerde bulunan Putin, yapay zeka teknolojileri, hedef faydalı yükler ve özel yazılımlar içeren modern insansız uçak sistemleri ile diğer silah ve teçhizat türlerini inceledi.