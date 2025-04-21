Putin'den Papa Franciscus'a Taziye Mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Papa Franciscus'un yaşamını yitirmesinin ardından Kamerlengo Kardinal Kevin Joseph Farrell'e telgraf gönderdi.

Putin, telgrafında Papa Franciscus'un din ve devlet adamı olarak uluslararası toplum tarafından büyük saygı gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Franciscus, görevi boyunca Rus Ortodoks Kilisesi ile Roma Katolik Kilisesi arasındaki diyaloğun, Rusya ile Vatikan arasında da yapıcı etkileşimin gelişimine katkıda bulundu. Papa Franciscus'un vefat etmesi nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. Size ve tüm Katolik din adamlarına başsağlığı ve destek dileklerimi iletmek istiyorum."

Rusya Devlet Başkanı Putin, Vatikan'a 2013, 2015 ve 2019'da yaptığı ziyaretler esnasında Papa Franciscus ile 3 kez bir araya gelmişti. Ayrıca Putin, Franciscus ile telefon görüşmeleri de yapmıştı.

Putin ile Franciscus arasında son telefon görüşmesi, Aralık 2021'de gerçekleşmişti.