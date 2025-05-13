Putin'den Rusya-Çin İlişkileri vurgusu

MOSKOVA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin, iki ülke arasında olması gereken ilişkilere somut bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Putin, pazar günü Kremlin'de düzenlediği basın toplantısında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 7-10 Mayıs tarihleri arasında resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'ya geldiğini ve Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına da katıldığını hatırlattı.

Putin, yeni dönemde Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının, iki ülke arasındaki modern ve eşit ilişkilere yönelik bir örnek oluşturduğunu ifade etti.

Putin, Xi'nin ziyareti sırasında "son derece verimli" görüşmelerde bulunduklarını ve ortak bildiriler imzaladıklarını hatırlattı.

Putin, enerji, ticaret, bilim, kültür ve diğer alanlarda bir dizi hükümetler ve departmanlar arası anlaşmanın da imzalandığını kaydetti.

Çin ve Rus haklarının 2. Dünya Savaşı'nda zafer için çok yüksek bedeller ödediğini belirten Putin, iki ülkenin zaferin 80. yıldönümünü anmak üzere etkinlikler düzenlemesinin son derece sembolik anlamı olduğunu ifade etti.