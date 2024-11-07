Putin'den Trump'a Görüşme Mesajı - Son Dakika
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Putin'den Trump'a Görüşme Mesajı

Putin, Trump'ın Ukrayna krizine dair sözlerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

07.11.2024 23:15
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(SOÇİ) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikinci kez seçilerek ABD'nin 47'inci başkanı olan Donald Trump'la Moskova'nın görüşmeye hazır olduğunu belirterek, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Ukrayna-Rusya krizinin çözümüne ilişkin söylediklerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde düzenlenen Valdai Tartışma Kulübü toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Dünyanın şu anda radikal, devrimci değişimler çağını yaşadığını belirten Putin, "21'inci yüzyılın ilk çeyreğindeki son derece karmaşık süreçleri sadece anlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu süreçlerin doğrudan katılımcıları oluyoruz" dedi. Putin, ABD ve AB'nin Rusya'ya baskı yapma girişimlerinin sonuçsuz kalacağını, ancak tarafların birbirlerinin çıkarlarına saygı göstermesi halinde görüşmelerin sonuç verebileceğinin sinyalini verirken, şunları söyledi:

"Herkes için açık olmalı: Bize baskı yapmanın faydası yok. Ancak karşılıklı meşru çıkarların tam olarak dikkate alınması halinde her zaman müzakereye hazırız. Valdai Tartışma Kulübü'nün bir toplantısında, uluslararası iletişimdeki tüm katılımcılara çağrıda bulunduğumuz ve bulunmaya devam ettiğimiz şey budur."

Konuşmasında Donald Trump'ın ikinci kez seçilerek ABD'nin 47'inci başkanı olmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, zaferinden dolayı kutladığı Trump'ı  suikast girişiminde gösterdiği cesaretten dolayı övdü. Putin, "Moskova, ABD'nin yeni başkanıyla konuşmaya hazır" dedi. Trump'ın başkan seçilmesinden dolayı kendisini kutlamak istediğini belirten Putin, "Trump seçim kampanyası sırasında seçilmesi halinde Ukrayna'ya 24 saat içinde barış getirebileceğini söylemiş ancak Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük kara savaşını nasıl sona erdirmeye çalışacağı konusunda çok az ayrıntı vermişti" diye konuştu.

Putin, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin söylediklerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, temasları sürdürmek istemesi halinde Rusya'nın görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

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