Putin'den Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi - Son Dakika
Putin'den Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi

17.08.2025 18:32
Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Putin'in Ukrayna'ya güvenlik garantilerini kabul ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, barış anlaşmasının bir parçası olarak " Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin verilmesini" kabul ettiğini söyledi.

ABD ile Rusya arasındaki müzakereleri yürüten Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Amerikan CNN kanalına verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası barış anlaşmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Witkoff, "ABD ve diğer Avrupa ülkeleri, (Ukrayna'ya) güvenlik garantilerini kapsayacak şekilde 5. maddeye benzer bir madde sunabilecekleri konusunda bir anlaşmaya vardık. Putin, NATO üyeliğinin kırmızı bayrak olduğunu söyledi. Dolayısıyla tartıştığımız şey, bunun geçerli olduğunu varsaymak. Ukraynalıların da bunu kabul edebileceğini düşünüyoruz. Bu durumda, ABD'nin 5. maddeye benzer bir koruma sunabileceği konusunda bu tavizi elde edebildik." değerlendirmesini yaptı.

Witkoff, barış anlaşmasına böyle bir hükmün dahil edilmesini "Rusların ilk kez kabul ettiğini" ve bunun barış anlaşmasına giden yolda çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Alaska Zirvesi'nin ardından Trump, ateşkes anlaşmasından barış anlaşmasına döndü

Witkoff, Trump ile Putin'i bir araya getiren Alaska Zirvesi'nin çok iyi geçtiğini vurgulayarak, buradaki görüşmelerin ardından Başkan Trump'ın ateşkes anlaşması yerine doğrudan barış anlaşmasına yöneldiğini belirtti.

Witkoff, "Bu toplantıda barış anlaşması için gerekli olan diğer tüm unsurlar konusunda o kadar büyük ilerleme kaydettik ki, Başkan Trump da artık bu noktaya odaklandı." şeklinde konuştu.

"Savaşı çok hızlı bir şekilde kalıcı olarak sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamaya kararlıyız. Ateşkes sırasında tartışılması ve üzerinde anlaşılması gereken her türlü sorunu aştık." yorumunu yapan Witkoff, şu anda taraflar arasında kapsamlı bir barış anlaşması için gerekli olan ivmenin oluştuğunu dile getirdi.

Putin, toprak takası konusunda taviz vermeye razı

Öte yandan Witkoff, Alaska Zirvesi'nde Trump ile Putin arasında yapılan görüşmelerde, Putin'in Ukrayna ile toprak takası konusunda bazı tavizler vermeye razı olduğunu söyledi.

Witkoff ayrıntılara girmeden, Putin'in uzun süredir hedefinde olan 5 bölgeden bazılarının idari sınırları yerine mevcut cephe hatlarını kabul edebileceğini ima etti.

Witkoff, "Ruslar, bu 5 bölgenin tümüyle ilgili olarak masada bazı tavizler verdi, bu konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğiz. Umarım bu görüşmede bazı kararlar alabiliriz." dedi.

Rusya'nın tutumunun önceki görüşmelerden daha olumlu olduğunu kaydeden Witkoff, ancak tam bir barış anlaşması için hala yeterli olmadığını vurguladı.

Kaynak: AA

