Putin'den Ukraynalı Askerlere Teslim Olma Çağrısı

MOSKOVA, 15 Mart (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlerin teslim olmaları halinde can güvenliklerinin sağlanacağını açıkladı.

Cuma günü yerel medyada yer alan haberlere göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, "Silahlarını bırakıp teslim olurlarsa, uluslararası hukuk normları ve Rusya Federasyonu yasaları çerçevesinde can güvenlikleri sağlanacak ve onurlu bir şekilde muamele görecekler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü yaptığı açıklamada, yönetiminin önceki gün Putin'le "son derece iyi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini" belirterek, "korkunç ve kanlı savaşın nihayetinde son bulması" için son derece önemli bir fırsat bulunduğunu kaydetti.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımında binlerce Ukraynalı askerin Rus ordusu tarafından kuşatıldığını ifade ederek, Putin'den bu askerlerin canlarının bağışlanmasını istediğini belirtti.

Putin, Trump'ın çağrısını yerine getirilebilmesi için Ukrayna liderinin askerlerine teslim olmaları talimatını vermesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ise cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde kuşatıldığı yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Ağustos ayında Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesinde bir saldırı başlatarak yaklaşık 1.300 kilometrekarelik bir alanı ele geçirmişti. Rus ordusunun son haftalarda karşı saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından bölgedeki Ukrayna güçlerinin durumunun hızla kötüleştiği bildiriliyor.