Putin'den Yabancı Yatırımcılara Kısıtlama - Son Dakika
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Putin'den Yabancı Yatırımcılara Kısıtlama

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Putin, 2022'de Rusya'yı terk eden yabancı yatırımcıların hisse geri alma haklarını mahkeme ile iptal etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022'de ülkeden ayrılan yabancı yatırımcıların Rus şirketlerindeki hisse ve paylarını geri alma hakkından mahkeme kararıyla mahrum bırakılmasına imkan tanıyan kararnameyi imzaladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameyle, yabancı yatırımcıların Rus şirketlerindeki hisse ve payları yeniden satın alma haklarının mahkeme yoluyla iptal edilebilmesine imkan tanınıyor.

Kararnameye göre, yeni düzenleme 2022'de Rusya'dan ayrılan yabancı yatırımcıları kapsıyor.

Çok sayıda Batılı şirket Ukrayna savaşının ardından ülkeden ayrılarak Rusya'daki varlıklarını daha sonra geri satın alma hakkı içeren anlaşmalarla yerel yatırımcılara devretmişti.

Putin, daha önce yaptığı açıklamada, Batılı şirketlerin kendi ülkelerindeki siyasi baskılar nedeniyle Rusya pazarından ayrılmak zorunda kaldığını ve bunun sonucunda ciddi sorunlarla karşılaştığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin'den Yabancı Yatırımcılara Kısıtlama - Son Dakika

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