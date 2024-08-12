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- Putin: "Gereken cevabı alacaklar"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kursk'ta yönelik saldırılarına ilişkin Rus güçlerinin Ukrayna'ya karşılık vereceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kursk'ta saldırı başlatmasının ardından Güvenlik Konseyi'ni topladı. Açıklama yapan Rus lider, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk kentine yönelik saldırılarının yapılacak görüşmelerde Kiev yönetiminin pozisyonunu güçlendirmeyi amaçladığını söyleyerek sivillere saldıran bir hükümetle görüşmenin bir anlam ifade etmediğini sözlerine ekledi. "Kiev rejiminin barışçıl çözüm planına geri dönme tekliflerimizi neden reddettiği artık açık" diyen Putin, "Düşman, batılı efendilerinin emirlerini yerine getiriyor. Batı da Ukraynalıları kullanarak bize karşı savaş yürütüyor. Müzakerelerde duruşlarını iyileştirmeye çalışıyorlar. Ancak, sivilleri, sivil altyapıyı ayrım gözetmeksizin vuran ya da nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturan insanlarla ne çeşit bir müzakereden söz edilebilir ki? Bu insanlarla ne hakkında konuşabiliriz ki?" dedi.

"Gereken cevabı alacaklar"

Rus lider, askeri operasyonun başarıyla sonuçlanacağından şüphesi olmadığını vurgulayarak "Bryansk bölgesinde durum nispeten sakin ancak bu durumun yarın da böyle olacağı anlamına gelmiyor" dedi. "Düşman Rusya'nın sınır bölgelerindeki saldırılarının karşılığını alacak" diyen Rus lider, "Tüm hedeflere şüphesiz ulaşacağız" dedi.