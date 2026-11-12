Putin, Güvenlik Konseyi'nde Abu Dabi'deki Ukrayna müzakerelerinin sonuçlarını dinledi

Putin, Güvenlik Konseyi'nde Abu Dabi'deki Ukrayna müzakerelerinin sonuçlarını dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sona erdirmek için Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan üçlü müzakerelerin sonuçlarını ele aldı. Rus heyetine başkanlık eden Müşaviri Medinskiy, Putin'e rapor sundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin sonuçlarını ele aldı.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı düzenledi.
Toplantıda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçları ele alındı.
Müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, toplantıda Putin'e rapor sundu.
Kaynak: AA
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