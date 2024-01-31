- Putin'in Finlandiya sınırına yakın noktada gizli lüks kır evi olduğu ortaya çıktı
MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya sınırına 30 kilometre uzaklıkta lüks bir kır evinin olduğu iddia edildi. Karayolu ulaşımı bulunmayan lüks kır evine yalnızca göl üzerinden yatla ve havadan ulaşım sağlanabiliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Mart'ta düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesinde mal varlığı açıklandı. Rusya lideri Putin'in resmi olarak 78 metrekarelik 1 daire, 18 metrekarelik garaj, 3 adet otomobil, 10 farklı banka hesabında 54,4 milyon Ruble (606 bin dolar), St. Petersburg bankasında 230 adet hissesi bulunduğu belirtildi.
Doğa içinde gizli lüks evi olduğu iddiası
Putin'e ait lüks evler ve saraylar, Rus muhalifler tarafından sık sık mercek altına alınıyor. Putin'in bu kez Finlandiya sınırına sadece 30 kilometre mesafede göl kenarında lüks bir kır evi olduğu iddia edildi. Rusya'nın muhalif isimlerinden Mikhail Hodorkovski'ye ait "The Dossier Center" adlı araştırma merkezi önceki gün Putin'e ait olduğu öne sürülen kır evinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Araştırma merkezinden Ilya Rozhdestvensky'in aktardığı bilgilere göre lüks kır evi Karelya bölgesindeki Ladoga Gölü'nün Marjalahti Körfezi kıyısında bulunuyor. Lüks kır evinin etrafında 2 helikopter pisti, hava savunma sistemi, iskele, hayvan çiftliği ve 4 metrelik bir şelale yer alıyor. Karayolu ulaşımı bulunmayan lüks kır evine yalnızca göl üzerinden yatla ve havadan ulaşım sağlanabiliyor. Etrafı dikenli tellerle çevrili olduğu belirtilen ev, gece gündüz sensörlerle gözetleniyor. Putin'in ziyaretleri sırasında güvenliği ise Federal Güvenlik Servisi sağlıyor, evin etrafında ve komşu adalarda geniş günvelik önlemleri alınıyor.
2016 yılında bölgedeki yerel gazeteciler gizli kır evini öğrense de bugüne kadar kimsenin bölgeye yaklaşamadığı öğrenildi. Bölge sakinine göre Putin yakınlardaki Valaam Manastırı'nı ziyaret ettikten sonra yılda en az 1 kez lüks kır evine gidiyor.
Ayrıca Rus milyarder Roman Abramoviç'in Putin'in komşusu olduğu, kendi yatını Putin'in lüks kır evi için tahsis ettiği öne sürüldü.
"Milli parklara ait olan arazi ve şelale, yasa dışı şekilde kır evine dahil edildi"
Lüks ev için harcanan paranın Kremlin dostu oligarklarla bağlantılı şirketler tarafından finanse edildiği iddia edildi. İddiaya göre kır evinin inşa edildiği arazi "Putin'in bankacısı" olarak nitelendirilen Rus iş adamı Yuri Kovalchuk'a ait. Ancak Putin için kır evi inşa edilmeye başlanınca iş adamına ait arsa genişletildi ve milli parklara ait olan araziler de katılarak toplam alan 400 hektarın üzerine çıkarıldı. Aynı zamanda bölgedeki şelale de yasa dışı bir şekilde kır evi arazisine dahil edildi.
Söz konusu iddialarla ilgili Kremlin'den henüz bir açıklama gelmedi.
Öte yandan tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny, 2021'de Putin'e ait olduğu iddiasıyla "Putin'in Sarayı" başlık bir video paylaşmıştı. Putin ise Karadeniz kıyısında olduğu belirtilen sarayın kendisine ait olduğu iddiasını reddetmişti.
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