Putin'in Müşaviri Fidan ile Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Medinskiy, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus heyetinin Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna ile ön koşulsuz, doğrudan ikili görüşmeler yürütmek üzere İstanbul'a geldiğini belirten Medinskiy, "Bugün Türk Dışişleri Bakanı (Hakan Fidan) ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, tutumumuzu detaylı bir şekilde anlattık." dedi.

16 Mayıs sabah saat 10'dan itibaren Ukrayna tarafının görüşmeye gelmesini bekleyeceklerini kaydeden Medinskiy, "Biz çalışmaya hazırız." şeklinde konuştu.