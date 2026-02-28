Putin, İran Durumunu Görüştü - Son Dakika
Son Dakika

Putin, İran Durumunu Görüştü

28.02.2026 18:24
Putin, Güvenlik Konseyi ile İran'a yönelik son durumu değerlendirdi. ABD ve İsrail saldırıları başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi ile İran'a ilişkin son durumu değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Toplantıda, İran ile ilgili durum istişare edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

