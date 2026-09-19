Putin, Kiev'in müzakere istemediğini söyledi, NATO'yu ve Baltık tatbikatını eleştirdi - Son Dakika
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Putin, Kiev'in müzakere istemediğini söyledi, NATO'yu ve Baltık tatbikatını eleştirdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in barış söylemine rağmen müzakere istemediğini savundu. NATO'nun genişlediğini ve Baltık'taki tatbikatın sivil gemileri ele geçirmeye yönelik olduğunu belirten Putin, nükleer üçlünün güçlendirilmesinin öncelik olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın müzakere etmek istemediğini belirterek, "Kiev yönetiminin temsilcileri barıştan söz ediyor ve müzakereleri yeniden başlatmayı teklif ediyor, fakat suçlar işleyerek barışın sağlanmaması ve müzakerelerin yapılmaması için ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, ülkesinin Askeri Sanayi Komisyonu ile toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan Putin, dış tehditlerin arttığını belirterek, "NATO, genişleyerek dünyanın diğer bölgelerine de artık giriyor." ifadesini kullandı.

Putin, bazı Avrupa liderlerinin Rusya ile savaşa hazırlandıkları yönünde açıklamalar yaptıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bana göre onlar, ekonomik ve sosyal politikalarındaki hataları örterek düşen kamuoyu desteğini toparlamaya çalışıyorlar. Ancak pek başarılı oldukları söylenemez. Bu işe yaramıyor. Bu liderler, seçimlerde Rusya ile savaş istemediklerini ortaya koyan vatandaşlarını dinlemek yerine gerilimi tırmandırmaya devam ediyor, bunun için Ukrayna'daki durumu ve Ukraynalıları yem olarak kullanıyor."

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaş nedeniyle harcamaları haklı göstermek için her türlü yönteme başvurduklarını söyleyen Putin, "Öne sürdükleri temel tezlerden biri sözde Rus tehdidi. Rusya'nın Avrupa'ya veya Avrupa ülkelerine yönelik saldırma niyeti yok. Bunun için hiçbir gerekçemiz yok. Avrupa'daki komşularımızla işbirliğine ve ilişkileri yeniden tesis etmeye hazırız." dedi.

Baltık Denizi'nde askeri tatbikatın yapıldığına dikkati çeken Putin, bu tatbikatın sivil gemilerin ele geçirilmesi amacıyla yapıldığını ifade etti.

Putin, "Sürekli uluslararası hukukun korunmasından, uluslararası hukuk normlarına uyulmasından bahsediyorlar ancak sivil gemileri ele geçirmeye hazırlanıyorlar. Üstelik aynı şahıslar, sözde endişelerini dile getirerek, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında yaşananları kınıyor. Peki kendileri neye hazırlanıyorlar? Gelin, en iyisi dostça yaşayalım, yoksa bizim de karşılık vermemiz gerekecek." diye konuştu.

-"Kiev yönetiminin müzakere etme niyeti yok"

Ukrayna'da seçimlerin yapılmadığını dile getiren Putin, Kiev yönetiminin bu konuda acele etmediğini, Rusya'daki seçimleri de engellemeye çalıştığını söyledi.

Vladimir Putin, "Kiev yönetiminin temsilcileri barıştan söz ediyor ve müzakereleri yeniden başlatmayı teklif ediyor, fakat suçlar işleyerek barışın sağlanmaması ve müzakerelerin yapılmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Anlaşılan, müzakere etmek istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Nükleer üçlünün güçlendirilmesi, önceliğimiz"

Dünyadaki gelişmeler ve Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" deneyiminden yola çıkarak ülkesinin yeni silahlanma programını oluşturduklarını bildiren Putin, "Koşulsuz öncelikler arasında, ülkemizin egemenliğinin güvencesi olan ve dünyadaki güç dengesinin korunmasında kilit rol oynayan nükleer üçlünün güçlendirilmesidir." dedi.

Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin modern silahlarla donatıldığını aktaran Putin, silahlanma programı çerçevesinde hava savunma, robot ve yüksek hassasiyetli silah sistemlerini geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Putin, uzay sistemlerinin oluşturulması sürecinin de tamamlanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
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