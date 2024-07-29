Putin, Maduro'yu tebrik etti

Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'da devlet başkanı seçimini kazanan Nicolas Maduro'yu kutladı.

Kremlin'in yayımladığı kutlama mesajında, Putin, Maduro'yu tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Rusya ile Venezuela'nın stratejik ortak olduğuna işaret eden Putin, "Çalışmalarınızın her alanda ilerici gelişmelere katkıda bulunmaya devam edeceğinden eminim. Bu, dost halklarımızın çıkarlarını tam olarak karşılarken, daha adil ve demokratik bir dünya düzeni inşa edilmesiyle de uyumludur." ifadesini kullandı.

Putin, Venezuela ile ikili ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin ortak çalışmaları sürdürmeye hazır olduklarının altını çizdi.