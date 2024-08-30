Putin, Moğolistan'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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Putin, Moğolistan'ı ziyaret edecek

Putin, Moğolistan\'ı ziyaret edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 Eylül'de Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi Moğolistan'ı ziyaret edecek. Putin, Moğolistan Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililerle görüşerek, stratejik ortaklık ilişkileri ve uluslararası meseleleri ele alacak. Moğolistan'ın Putin hakkında yakalama kararı çıkarmasının Kremlin'i endişelendirmediği belirtildi.

30.08.2024 18:16
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 3 Eylül'de, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üye Moğolistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, 3 Eylül'de Moğolistan'a ziyaret gerçekleştirerek, Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh ile bir araya gelecek.

Rusya ile Moğolistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel meselelerinin ele alınacağı görüşmede, bazı belgelerin imzalanması bekleniyor.

Putin ayrıca, Moğolistan Parlamento Başkanı Dashzegviin Amarbayasgalan ve Başbakan Luvsannamsrain Oyun-Erdene ile görüşecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere, Moğolistan'ın Putin hakkında yakalama kararı çıkaran UCM'ye üye olmasının Kremlin'de endişe yaratıp yaratmadığı yönündeki soruya, "Endişemiz yok. Moğol dostlar ile güzel diyaloğumuz var. Ziyaretin tüm unsurları hazırlandı." dedi.

UCM'nin Putin hakkında yakalama kararı

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu Mart 2023'te duyurmuştu.

Haziran ayına da UCM'den yapılan açıklamada, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suça karıştıkları gerekçesiyle yakalama kararı verildiği bildirilmişti.

Moğolistan da Roma Statüsü'nü imzalayan ve UCM'ye üye olan 124 ülkeden biri.

Kaynak: AA

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