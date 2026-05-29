Putin NATO Ülkelerine Saldırı Hazırlığında
29.05.2026 15:24
AB Komisyonu üyesi Kubilius, Rusya'nın NATO'ya yönelik saldırıya hazır olabileceğini iddia etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komşu NATO ülkelerine yönelik askeri saldırıya hazır olabileceğini iddia etti.

Kubilius, İspanyol El Mundo gazetesine verdiği röportajda, Avrupa istihbarat servislerinin Putin'in NATO üyesi komşu ülkelere karşı askeri saldırıya hazır olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti.

Rusya'nın askeri üretiminin tamamını Ukrayna'daki savaşta kullanmadığını savunan Kubilius, Moskova'nın askeri rezerv biriktirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Kubilius, barışın sağlanması halinde dahi Rusya'nın silah üretimini durdurmayacağını öne sürerek, "Rusya ülkelerimize karşı saldırı başlatırsa, milyonlarca insansız hava aracını kullanabilecek kapasiteye sahip, savaş tecrübesi kazanmış bir Rus ordusuyla karşı karşıya kalacağız." dedi.

ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltma planlarının sürpriz olmaması gerektiğini dile getiren Kubilius, bunun Avrupa'nın kendi savunma kapasitesini geliştirmesini zorunlu hale getirdiğini vurguladı.

Kubilius, Avrupa kıtasında konuşlu yaklaşık 80 bin ABD askerinin uyumlu ve kalıcı bir hızlı müdahale gücü oluşturduğuna işaret ederek, bu kapasitenin nasıl ikame edileceğinin tartışılması gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda "birleşik bir Avrupa hızlı müdahale gücü" oluşturulmasının seçeneklerden biri olduğunu söyleyen Kubilius, Avrupa savunmasının ulusal egemenliklere dayandığını ancak kıta çapındaki savunma projeleri için daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Kubilius, Avrupa savunma sanayisinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, sektörün parçalı yapıda olduğunu ve ortak bir pazarın bulunmadığını ifade etti.

Rusya'nın askeri üretimde Avrupa'nın önünde olduğunu savunan Kubilius, AB içindeki sertifikasyon ve transfer süreçlerinin üretimi yavaşlattığını, savunma şirketlerinin ise uzun vadeli sipariş ve garanti eksikliğinden şikayet ettiğini kaydetti.

Kubilius ayrıca, savunma harcamalarını artırmakta isteksiz davranan ülkelerin ortak savunma kapasitesini zayıflattığına değinerek, "Bu bizi hep birlikte daha zayıf hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Rusya, Nato, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
