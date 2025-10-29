Putin: Poseidon Deneyimi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
Putin: Poseidon Deneyimi Başarıyla Tamamlandı
29.10.2025 16:42
Putin, Poseidon insansız denizaltısının testinin başarılı olduğunu ve üstün özelliklere sahip olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer fırlatma sistemine sahip "Poseidon" insansız denizaltı aracını test ettiklerini açıkladı.

RUSYA'DAN NÜKLEER DENİZALTI HAMLESİ

Moskova'da bir askeri hastaneyi ziyaretinde, Rusya'nın yeni silahlarına ilişkin konuşan Putin, Poseidon" isimli nükleer fırlatma sistemine sahip insansız denizaltı aracının denemesini yaptıklarını duyurdu. Putin, "Onu ilk kez sadece başlatıcı motoruyla taşıyıcı denizaltıdan fırlatmakla kalmadık, aynı zamanda üzerinde bulunan nükleer güç ünitesini de çalıştırmayı başardık. Araç, bu üniteyle belirli bir süre görev yaptı. Bu gerçekten büyük bir başarı." diye konuştu.

"BAŞLIK KENTLERİ YAŞANMAZ HALE GETİREBİLİYOR"

Putin, Poseidon'un gücünün Rusya'nın en gelişmiş kıtalararası balistik füzesi Sarmat'tan bile üstün olduğunu kaydetti. Dünyada Sarmat düzeyinde bir silahın henüz bulunmadığını belirten Putin, bu silahın Rusya'da da tam olarak göreve başlamadığını ancak yakında tamamen hizmete gireceğini bildirdi. Ayrıca başlığın, denize atıldığında radyoaktif tsunami tetikleyerek kıyı kentlerini yaşanmaz hale getirebildiği bildirildi.

Putin, "Fakat Poseidon, gücü açısından yeterince Sarmat'ı geride bırakıyor. Aynı zamanda hızı ve hareket ettiği derinlik bakımından da dünyada bu insansız denizaltı aracına benzer bir sistem yok ve yakın bir gelecekte ortaya çıkması da pek olası değil. Ayrıca bunun önünü kesebilecek veya engelleyebilecek herhangi bir savunma yöntemi de mevcut değil." ifadelerini kullandı.

SINIRSIZ MENZİLLİ SEYİR FÜZESİNİ DE ANLATTI

Kısa süre önce denemesi yapılan sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin tartışılmaz avantajlara sahip olduğunu da vurgulayan Putin, füzenin güç açısından bir nükleer denizaltının reaktörüne benzese de ondan bin kat daha küçük olduğuna dikkati çekti.

Putin, "En önemlisi, geleneksel reaktör saatler, günler veya haftalar içinde devreye girerken bu nükleer reaktör dakikalar ve saniyeler içinde devreye giriyor." ifadesini kullandı.

Putin, Burevestnik füzesinde kullanılan nükleer teknolojinin ulusal ekonomiyle birlikte Arktik bölgesindeki enerji tedarik sorunlarını çözmede ve Ay programında kullanılacağını belirtti. Füzenin elektronik sistemlerinin halihazırda uzay programlarında yer aldığını vurgulayan Putin, bu gelişmelerin bilimde ve gelecekte ulusal ekonomide önemli bir atılımın habercisi olduğunu ifade etti.



Kaynak: AA

