Putin: Rusya-Çin İlişkileri Dünyada İstikrar Sağlıyor

MOSKOVA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin güvenilir ve istikrarlı olmasının dünyadaki istikrarı güçlendirdiğini söyledi.

Pazar günü Rusya'nın Rossiya-1 televizyon kanalında yayımlanan belgeselde Putin'in 25 yıl önce Rusya Devlet Başkanı olduğunda ekonomik büyümenin merkezinin Asya-Pasifik bölgesine kayacağına dair ilk işaretleri gördüğüne ilişkin sözlerine yer verildi.

Rusya'nın Çin ile ilişkilerini aktif şekilde geliştirdiğini belirten Putin, "çalkantıların azalmadığı, tam tersine arttığı günümüz dünyasında" ikili ilişkilerin stratejik ve büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Putin, "Çin ve Rusya arasında güvenilir ve istikrarlı ilişkiler bulunuyor. Bu ilişkilerin varlığı dünyadaki istikrara güç veriyor" dedi.