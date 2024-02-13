Putin: Rusya'nın GSYİH'si 2023'te yüzde 3,6 büyüdü - Son Dakika
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Putin: Rusya'nın GSYİH'si 2023'te yüzde 3,6 büyüdü

Putin: Rusya\'nın GSYİH\'si 2023\'te yüzde 3,6 büyüdü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomiye dair bir hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2023 yılında yüzde 3,6 oranında büyüdüğünü söyledi. Putin, bu artışı ülkenin yerel yeteneklerine bağladı ve sanayi üretiminin yüzde 3,5 arttığını, imalat sektörünün ise yüzde 7,5 büyüdüğünü belirtti.

13.02.2024 15:01  Güncelleme: 15:05
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MOSKOVA, 13 Şubat (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomiye dair bir hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2023 yılında yüzde 3,6 oranında büyüdüğünü söyledi.

Kremlin'in aktardığına göre Putin, "Daha önce de belirttiğim gibi, ekonomik büyüme geçen yıl beklenenden daha yüksek oldu" dedi.

Ülkenin 2023 yılında yüzde 3,5 oranında artması öngörülen GSYİH'sinin yüzde 3,6 olarak gerçekleştiğini belirten Putin, bunun "küresel ortalamanın üstünde" olduğunu kaydetti.

Bu artışı önemli bir başarı olarak nitelendiren Rusya Devlet Başkanı, bu başarıyı ülkenin yerel yeteneklerine bağladı.

Putin, sanayi üretiminin yıl içinde yüzde 3,5 arttığını ve imalat sektörünün yüzde 7,5 büyüdüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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