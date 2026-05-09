Putin Sınırlı Geçit Töreniyle Zafer Günü'nü Kutladı

09.05.2026 17:37
Rusya, 9 Mayıs Zafer Günü'nü sınırlı geçit töreniyle kutladı, Putin Ukrayna savaşıyla bağ kurdu.

(ANKARA) - Rusya, 9 Mayıs Zafer Günü'nün 81'inci yıl dönümünü bu yıl daha sınırlı bir askeri geçit töreniyle kutladı. Başkent Moskova'da Kızıl Meydan'da konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı İkinci Dünya Savaşı zaferiyle Ukrayna'daki savaşı aynı manevi çerçevede birleştirdi. Kutlamalarda önceki yılların aksine tanklar ve ağır füze sistemleri yer almaması dikkati çekti.

Putin konuşmasında 9 Mayıs'ın "ülkenin en önemli ve kutsal bayramı" olduğunu belirterek, Sovyet askerlerinin mirasının "kutsal bir şekilde korunduğunu" söyledi. İkinci Dünya Savaşı'nın Rusya'da kullanılan adıyla "Büyük Vatanseverlik Savaşı"nın "gerçek tarihinin" korunmasının bir "onur meselesi" olduğunu ifade eden Putin, savaşta hayatını kaybeden milyonlarca kişiyi andı.

Putin, Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin "acı çekilerek ve büyük fedakarlıklarla elde edildiğini" kaydederek, Sovyet askerlerinin "eşsiz direncini", halk milislerinin "özverisini" ve savaş dönemi üretim emekçilerinin katkılarını övdü. Putin, Sovyet halkının Nazizmin yenilgiye uğratılmasında "belirleyici rol oynadığının" altını çizdi.

UKRAYNA SAVAŞIYLA BAĞLANTI KURDU

Putin, savaş dönemi kuşağının gösterdiği fedakarlığın bugün de Rusya'yı birleştirdiğini savunarak, ülkenin gücünün "ahlaki ve manevi dayanıklılığından" geldiğini söyledi. Kremlin'in "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı Ukrayna savaşında görev yapan askerlerin de bu tarihi mirastan ilham aldığını ifade etti.

Rusya lideri, birliklerinin "NATO bloğu tarafından desteklenen saldırgan bir güçle" karşı karşıya olduğunu ve "kahramanların ilerlemeye devam ettiğini" söyledi. Putin ayrıca bilim insanları, mühendisler ve savunma sanayisi çalışanlarının "modern savaş deneyimlerinden yararlanarak" yeni silah sistemleri geliştirdiğini ve bunların seri üretimine geçildiğini belirtti.

IR SİLAHLAR GEÇİT TÖRENİNDE YER ALMADI

Bu yılki kutlamalar önceki yıllara kıyasla daha düşük profilli gerçekleşti. Bazı bölgesel geçit törenleri iptal edilirken bazıları çevrim içi olarak düzenlendi. Kızıl Meydan'daki törende askerler yürüyüş yaparken, tanklar, zırhlı araçlar ve kıtalararası balistik füze sistemlerinin sergilenmemesi dikkati çekti.

Medyaya göre Rus yetkililer bu değişikliği "mevcut operasyonel durum" ve Ukrayna'ya karşı savaşın ihtiyaçlarıyla ilişkilendiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının oluşturduğu tehdit nedeniyle tören için güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

YABANCI LİDER KATILIMI SINIRLI KALDI

Törene bu yıl geçen seneye göre daha az yabancı lider katıldı. Katılımcılar arasında Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Malezya Kralı Sultan İbrahim ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev yer aldı. Avrupa Birliği'nden yalnızca Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun katıldığı bildirildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump daha önce Rusya ve Ukrayna'nın üç günlük ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

Savunma, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
