Putin, Stubb ve Store'la Ukrayna krizini görüştü, Abu Dabi'de üçlü müzakere yapılacak - Son Dakika
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Putin, Stubb ve Store'la Ukrayna krizini görüştü, Abu Dabi'de üçlü müzakere yapılacak

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Kremlin açıklamasına göre Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Norveç Başbakanı Store ile telefon görüşmesinde Ukrayna krizini ele aldı. Liderler, üçlü müzakerelerin kasım ayının ilk yarısında Abu Dabi'de yeniden başlatılmasına yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizi ele alındı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Finlandiya ve Norveç taraflarının talebi üzerine, Putin'in Stubb ve Store ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Putin'in 21 Ekim'de Rusya'nın St. Petersburg kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşme ile Stubb ve Store'un 20 Ekim'de Norveç'in başkenti Oslo'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği temaslar dikkate alınarak, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında, çatışmaların tamamen sona ermesinin ardından Rusya ve Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasının ele alınmasını öngören üçlü müzakerelerin kasım ayının ilk yarısında Abu Dabi'de yeniden başlatılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Putin, krizin temel nedenlerini hatırlatarak, Ukrayna cephesindeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adil ve uzun vadeli barışın yalnızca Rusya'nın meşru çıkarlarının eksiksiz ve koşulsuz biçimde dikkate alınmasıyla mümkün olabileceği vurgulandı."

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun eylemlerinin de istişare edildiğine dikkat çekilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bununla birlikte, (Ukrayna'daki) çatışmaların uzamasına yol açan AB ve NATO ülkelerinin çatışmacı politikalarına dikkat çekildi. Baltık Denizi ve Kuzey Avrupa bölgelerinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasıyla ilgili konular ele alındı. Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Norveç Başbakanı, bu bağlamda uluslararası deniz hukukuna ve seyrüsefer özgürlüğü ilkelerine uyulmasının önemini vurguladı."

Putin'in, ABD'nin arabuluculuğunda Ukrayna'da Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde insani yardım operasyonu nedeniyle Herson yönünde başlayan geçici ateşkes hakkında bilgi verdiği aktarılan açıklamada, liderlerin, telefon üzerinden doğrudan temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Rus medyasındaki haberlerde, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile bugün ilk kez telefon görüşmesi yaptığı, Norveç Başbakanı Store ile ise Mart 2022'den bu yana telefonda görüşmediği belirtildi.

Kaynak: AA
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