Putin, Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı ile Görüşecek

Güncel

MOSKOVA, 8 Ekim (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan'a yapacağı ziyaret sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek.

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuri Uşakov Pazartesi günü yaptığı açıklamada Putin'in 11 Ekim'de Türkmenistan'a yapacağı ziyaret sırasında ikili görüşmelerde bulunabileceğini ve İran Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Uşakov, "Bu görüşme hem ikili konuların ele alınması hem de doğal olarak, Orta Doğu'da hızla kötüye giden durumun görüşülmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.