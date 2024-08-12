Putin, Ukrayna ile yaşanan çatışmalar hakkında toplantı düzenledi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk bölgesine 6 Ağustos'ta sızmasının ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar nedeniyle oluşan duruma ilişkin Rus yetkililerle toplantı yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin'in düzenlediği toplantıda, Rusya Güvenlik Konseyi ve hükümet üyeleri yer aldı. Toplantıya Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerinin valileri de çevrim içi katıldı.

Toplantıda konuşan Putin, Kursk ve komşu bölgelerde yaşanan gelişmeleri değerlendireceklerini belirterek, "Asıl görev, elbette Rusya Savunma Bakanlığının düşmanı (Ukrayna birlikleri) topraklarımızdan çıkarması ve Rusya Sınır Muhafız Servisi ile birlikte devlet sınırının güvenilirliğini sağlamaktır." dedi.

Putin, Rusya ve arabulucular tarafından sunulan barış planlarının Ukrayna tarafından neden reddedildiğinin anlaşıldığını vurgulayarak, "Görünen o ki düşman, Batılı efendilerinin yardımıyla onların emirlerini yerine getiriyor. Batı, Ukraynalılar üzerinden bizimle savaşıyor. Görünen o ki düşman, gelecekteki müzakere pozisyonunu iyileştirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Ukrayna'nın, bölgeye gerçekleştirdiği saldırılarda sivilleri hedef aldığını belirten Putin, "Sivilleri, sivil yapıları ayrım gözetmeksizin vuran ve nükleer tesislere yönelik tehdit oluşturmaya çalışan insanlarla ne tür müzakereler hakkında konuşabiliriz? Onlarla konuşulacak ne var?" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna ordusundaki kayıpların, Rusya'ya yönelik saldırı için konuşlandırdığı "savaşa en hazır" birlikleri de dahil olmak üzere önemli ölçüde arttığını söyledi.

Ukrayna'nın, Rusya'daki iç siyasi durumu istikrarsızlaştırma girişimlerini sürdüreceğini ancak bunda başarılı olamayacağını kaydeden Putin, "Düşman, mutlaka layık bir yanıt alacak ve koyduğumuz bütün hedeflere şüphesiz ulaşacağız." dedi.

Putin, Bryansk bölgesinin de sınırda bulunduğuna dikkati çekerek, "Düşman, ülkemizdeki iç siyasi durumu karıştırmak amacıyla sınırdaki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışacak. Dolayısıyla Bryansk bölgesindeki durumun bugün sakin olması, yarın değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Durumun takip edilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Bölgedeki durum zor"

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov ise toplantıda Putin'e bölgedeki durum hakkında bilgi verdi.

Smirnov, "Bölgedeki durum zor. 28 yerleşim birimi, düşmanın (Ukrayna) kontrolünde bulunuyor. Kursk toprakları içerisinde 12 kilometre derinliğe girdiler. Cephenin genişliği 40 kilometre." dedi.

Bölgede tahliye sürecinin sürdüğünü dile getiren Smirnov, cephe hattının belirsiz olmasının bu süreç için sorun oluşturduğunu anlatarak, "180 bin kişinin tahliye olması gerekiyor. Bugüne kadar 121 kişi tahliye oldu. Düşmanın ele geçirdiği 28 yerleşim birimlerindeki 2 bin kişinin durumu belirsiz." diye konuştu.

Smirnov, Ukrayna ordusunun, Kursk'un Belaya bölgesine kimyasal madde içeren füzelerle saldırılar düzenlediğini, saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 çocuk dahil 121 kişinin yaralandığını aktardı.

Savunma Bakanlığının talimatıyla bölgede 90 tahkimat inşa etmeye başladıklarını kaydeden Smirnov, 40 kilometre uzunluğunda siperlerin oluşturulduğunu dile getirdi.

Rus ve Ukrayna güçleri arasında çatışmalar sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında çatışmaların devam ettiği belirtilerek, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 260 kadar askerini ve 31 zırhlı aracını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar Kursk yönünde 1610 askerini ve 32 tank, 23 zırhlı personel taşıyıcı, 17 piyade savaş aracı, 136 zırhlı araç ve 47 otomobilini kaybettiği" aktarıldı.