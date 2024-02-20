Putin, uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olduklarını belirtti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olduklarını belirterek, "Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına daima kategorik olarak karşıydık ve şimdi de karşıyız. Bu alanda var olan tüm anlaşmalara uyulmasını değil, aynı zamanda ortak çalışmaların güçlendirilmesini defalarca teklif ettik." dedi.

Putin, başkent Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile gerçekleştirdiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka şehrini "başarılı şekilde" kontrol altına aldığını aktaran Putin, "Bu başarının daha da geliştirilmesi gerekiyor. Ancak bu adımların iyi hazırlanması, personel, silah, teçhizat ve mühimmatla güvence altına alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Putin, Krınki adlı yerleşim yerinin de Rus ordusunca kontrol altına alındığını belirtti.

Ukrayna konusunda müzakereyi reddetmediklerine işaret eden Putin, "Biz, her zaman müzakereden taraftık. Diyaloğu kesmediğimizi zaten yüzlerce kez söyledim. Londra ve Washington'un doğrudan talimatıyla diyaloğu kesintiye uğratan Ukrayna tarafıydı." diye konuştu.

Putin, ABD basınında yer alan "Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı" yönündeki iddialara ilişkin şunları kaydetti:

"Bizim duruşumuz açık ve şeffaftır. Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına daima kategorik bir şekilde karşıydık ve şimdi de karşıyız. Bu alanda var olan tüm anlaşmalara uyulmasını değil, aynı zamanda ortak çalışmaların güçlendirilmesini defalarca teklif ettik."

"Senatörleri ve Kongre üyelerini korkutarak fonların tahsilini sağlamak istiyorlar"

Şoygu da Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırmaya yönelik bir projeye sahip olmadığını belirterek, "Bunu (ABD) onlar da biliyor ancak yine de gürültü çıkartıyorlar. Sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda Rusya'yı stratejik olarak yenmek için, senatörleri ve Kongre üyelerini korkutarak fonların tahsilini sağlamak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.