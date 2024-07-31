Putin ve Endonezya Cumhurbaşkanı Moskova'da bir araya geldi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto Moskova'da bir araya geldi.

Kremlin'de Subianto ile görüşen Putin, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin küresel ölçekte yaşanan gelişmelere rağmen başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllarda iki kat arttığını belirten Putin, "Tarım ürünleri sevkiyatımızı artırmaya, enerji, ulaştırma ve altyapı alanlarında yatırım projelerini hayata geçirmeye hazırız." dedi.

Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ile Endonezya arasında serbest ticaret bölgesi kurulmasına yönelik bir anlaşmanın hazırlandığını ve bunun da ikili ticarete olumlu katkı yapacağını ifade etti.

Subianto ise Rusya'nın Endonezya için dost bir ülke olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin bu düzeyde kalmasını istediğini vurguladı.

Rusya'nın Endonezya ekonomisinde daha fazla faaliyet göstermesine açık olduklarını aktaran Subianto, Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un Bali'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirmesini de desteklediklerini kaydetti.

Subianto, Rusya Savunma Bakanı Belousov'la da görüştü

Öte yandan Subianto, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile de Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda savunma alanında Rusya-Endonezya ikili işbirliğinin mevcut durumu ve gelecekte gelişmesi ele alındı.

Belousov, "Endonezya'yı, Rusya'nın Asya-Pasifik bölgesindeki en önemli ortaklarından biri olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Endonezya ile özellikle denizde ortak askeri tatbikatlara önem verdiklerinin altını çizen Belousov, Rusya topraklarında yapılan askeri tatbikatlara Endonezyalı gözlemcilerin ve askeri birliklerin katılmasını beklediklerini ifade etti.

Ayrıca Belousov, söz konusu toplantının karşılıklı yarar sağlayan işbirliklerini geliştirmeye vesile olacağını sözlerine ekledi.