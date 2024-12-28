Putin ve Kuzey Kore'den İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Putin ve Kuzey Kore'den İşbirliği Vurgusu

Putin, 2024'te Rusya ve Kuzey Kore'nin işbirliğini artıracağını duyurdu.

28.12.2024 11:42
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SEUL, 28 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ve Kuzey Kore'nin mevcut tehdit ve zorluklarla başa çıkmak için gelecek yıl daha fazla işbirliği yapacağını belirtti.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) cuma günü bildirdiğine göre Putin açıklamayı, ayın başında Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'a gönderdiği yeni yıl mesajında yaptı.

Pyongyang'da haziran ayında yapılan görüşmenin ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkardığına işaret eden Putin, görüşmenin sonunda imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın tüm önemli alanlarda ikili işbirliğinin fayda getirecek şekilde artırılması için gerekli koşulları sağladığını ifade etti.

Putin, gelecek yıl iki tarafın bu tarihi anlaşmayı hayata geçirmek için ortak çalışmalarını sürdüreceğini ve günümüzün mevcut tehdit ve zorluklarıyla başa çıkma çabalarını daha da koordineli hale getireceğini belirtti.

İki lider 19 Haziran'da Pyongyang'da yaptıkları görüşmenin ardından Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalamıştı. Antlaşma, onay belgelerinin Moskova'da teati edilmesinin ardından 4 Aralık itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: Xinhua

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