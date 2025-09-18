Putin ve Modi'den İlişkiler ve Ukrayna Görüşmesi

MOSKOVA, 18 Eylül (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, çarşamba günkü görüşmede Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin modern tarih boyunca dostane seyrettiğini ve iki ülkede bu ilişkilerin ulusal çapta desteklendiğini söyledi.

İki lider, Rusya-Hindistan ilişkilerinin mevcut başarılı gelişiminden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada, "Liderler, bu yıl aralık ayında Putin'in Hindistan'a yapacağı ziyaretin hazırlıklarını ve Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere bir dizi uluslararası meseleyi görüşmüştür" denildi.

Modi ise görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkileri daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını ve "Ukrayna çatışmasının barışçıl çözümü için mümkün olan her türlü katkıyı sunmaya hazır" olduklarını belirtti.